  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da fotokapanla yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 10 bin 265 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:15:24 -
Hatay'da fotokapanla yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 10 bin 265 lira ceza

HATAY (AA) - Hatay'da yasa dışı avlandıkları fotokapanla tespit edilen 5 avcıya, 10 bin 265 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şubesi, biyolojik çeşitlilik izleme, biyokaçakçılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanları incelemeye aldı.

Ekipler, Samandağ, İskenderun ve Arsuz'da yasa dışı avlandığı belirlenen 5 kişiye, toplam 10 bin 265 lira ceza verdi.

Bölgede yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı