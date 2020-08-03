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Aktüel

Hatay'da evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:01:30 -
Hatay'da evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

HATAY (AA) - Hatay'da evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serinyol Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde çocukların olduğunu anlayan mahalle sakinleri, pencereyi kırarak 4 yaşındaki Yusuf Mutlu'yu kurtardı, diğer çocuğa ise ulaşamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, evde 1 yaşındaki Alpay Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dumandan etkilenen Yusuf Mutlu ise ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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