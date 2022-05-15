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Yerel Hatay'da çok sayıda kişi gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Yerel

Hatay'da çok sayıda kişi gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri bulunan çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 20:18:00 -
Hatay'da çok sayıda kişi gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

İddiaya göre, ilçede bir pastaneden alınan pastaları yiyen çok sayıda kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi. Rahatsızlanan çok sayıda kişi Samandağ Devlet Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Çok sayıda kişi tedavi altına alındı

Yaş pastadan zehirlendiklerinden şüphelenilen çok sayıda kişi tedavi altına alındı.

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