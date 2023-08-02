Hatay Emniyet Müdürü kim oldu? Kadir Gökçe kimdir?
Emniyet Müdürleri kararnamesi yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe oldu. Peki, Kadir Gökçe kimdir kariyeri
Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe, Hatay Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Kadir Gökçe kimdir?
İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde yapan Kadir Gökçe, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu.
Türkiye'nin farklı birçok bölgesinde görev yapan Kadir Gökçe birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı.
Gökçe Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Güvenlik Şube Müdürü olarak da görev yapmıştı.
İyi derecede İngilizce bilen Kadir Gökçe son kararname ile Hatay il emniyet müdürlüğüne atandı.
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Evli olan Gökçe, 2 çocuk babasıdır.