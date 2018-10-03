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Hastası tarafından şehit edilen doktor Hacıosman ebedi yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastasının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:19
Hastası tarafından şehit edilen doktor Hacıosman ebedi yolculuğuna uğurlandı

Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastasının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlandı.

Hacıosman için Bahçelievler'deki Mehmet Ülker Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Hacıosman'ın eşi ve kızı taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Hacıosman'ın yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile sağlık çalışanları da katıldı.

Hacıosman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:19
  1. Fikret Hacıosman

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