Hastaneye yapılan saldırının simgesi olmuştu! Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Rusya'nın kuşatma altında tuttuğu Ukrayna'nın Mariupol kentinde 9 Mart günü bir doğum hastanesini bombalamasının ardından yaralı olarak başka bir hastaneye nakledilen kadın ve sezaryenle alınan bebeği, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hamile kadının bir sedye ile başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında çekilen görüntü, dünya medyasının gündemine oturmuş ve sivil hedefleri bombaladığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik sert eleştiriler yöneltilmişti.



Fotoğrafta hamile kadın, bombardımanın ardından harabeye dönen hastanenin molozlarının arasında sedye ile taşınırken elleriyle kanlı karnını tutarken görülüyor.



Ayrıca acil servis çalışanları ve gönüllüler tarafından taşınırken çekilen görüntüde, hamile kadının korkudan yüzünün bembeyaz olduğu da anlaşılıyor. Diğer yandan Rus ordusu tarafından bombalanan doğum hastanesinden ağır yaralı olarak çıkarılan kadın ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybetmesi, üzüntüye neden oldu.

Bebek kurtarılamadı

Doktor Timur Marin, yaptığı açıklamada, kadının hastaneye getirildiğinde leğen kemiğinin ezildiğini ve kalçasında da çıkık olduğunu kaydetti. Marin, bebeğin sezaryenle alındığını ancak yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

"Şimdi beni öldürün!"

Bebeğini kaybettiğini anlayan annenin ağlayarak ve yüksek sesle "Şimdi beni öldürün!" dediği aktarıldı. Yaralı kadına 30 dakikadan fazla süren müdahalenin sonuç vermediğini belirten Marin, "İkisi de hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.