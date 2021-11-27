Hastaneye kaldırılan Mert Günok için Sergen Yalçın'dan açıklama
Giresunspor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Mert Günok, ambulansla hastaneye götürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncunun durumuyla ilgili konuştu.
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.
Joe Champness’in 90. dakikada attığı gol öncesi sakatlanarak kendini yere bırakan siyah-beyazlıların tecrübeli eldiveni Mert Günok, maça devam edememiş ve yerini Ersin Destanoğlu’na bırakmıştı.
Mert, müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
Teknik direktör Sergen Yalçın ise maç sonu verdiği demeçte oyuncunun durumunu değerlendirirken "Mert Günok'un çapraz bağı gitti herhalde." dedi.