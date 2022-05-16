Hastane yolunda kaza

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden hasta olan eşini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Güngör K. idaresindeki 57 AAE 469 plakalı otomobil ile yaya geçidinden geçmek isteyen yaya Sema Y.'ye (55) çarptı.

Kazada yaralanan Sema Y. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.