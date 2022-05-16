  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hastane yolunda kaza
Yerel

Hastane yolunda kaza

Samsun'da hasta eşini hastaneye götürürken yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 17:00:00 -
Hastane yolunda kaza

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden hasta olan eşini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Güngör K. idaresindeki 57 AAE 469 plakalı otomobil ile yaya geçidinden geçmek isteyen yaya Sema Y.'ye (55) çarptı.

Kazada yaralanan Sema Y. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay