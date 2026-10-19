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Yerel Hastane otoparkında otomobil alev topuna döndü
Yerel

Hastane otoparkında otomobil alev topuna döndü

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Hastane otoparkında otomobil alev topuna döndü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı...

Tokat’ta hastane otoparkında çıkan araç yangını paniğe neden oldu. Park halindeki otomobilin motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yoğun siyah duman çevreyi kapladı.

 

Olay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil alevler içinde kaldı. Araçtan yükselen yoğun siyah duman çevreyi kapladı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın yanında park halinde bulunan iki otomobil de yüksek ısıdan zarar gördü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motor bölümünden yükselen alevler ve yoğun duman ile aracın yakınındaki güvenlik görevlileri yer aldı.

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