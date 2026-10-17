Fransa'da adeta iç savaş çıktı! 143 yıllık tarihi belediye binası ateşe verildi

Fransa'nın Limoges kentinde protestocuların hedef aldığı tarihi belediye binası alevlere teslim oldu. Yapının ağır hasar gördüğü bildirilirken olay, ülke genelinde devam eden gösterilerde yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

143 YILLIK BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Limoges kentinin önemli tarihi yapılarından biri olan belediye binası, protestolar sırasında ateşe verildi. Yangının ardından binanın büyük bölümünde hasar oluştuğu ve uzmanların yapının kurtarılamayacağı yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

1883 yılında hizmete açılan bina, mimar Charles-Alfred Leclerc tarafından tasarlandı. Paris Belediye Binası'ndan esinlenilerek Neo-Rönesans tarzında inşa edilen yapı, kentin simgeleri arasında yer alıyordu. Fransız hükümeti de söz konusu binayı 1975 yılında tarihi anıt olarak korumaya almıştı.

Limoges'teki olay, Fransa'da eğitim sistemine yönelik tepkilerle başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar sırasında yaşandı.

Yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen eksikliği ve bakımsız okul binalarına karşı başlatılan öğrenci eylemleri, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarına yönelik tepkilerin de eklenmesiyle büyüdü.

Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıkarken güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Polis, kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

166 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilerde 166 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, gün ortasına kadar yalnızca Paris dışındaki kentlerde düzenlenen yüzlerce eyleme 32 bin 800 kişinin katıldığını açıkladı.

Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers'de bazı grupların kamu binalarını hedef aldığı, yağma ve kundaklama girişimlerinde bulunduğu, güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi. Marsilya'daki bir polis karakoluna da saldırı düzenlendiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında kapüşonlu bazı kişilerin şiddet eylemlerine karıştığını belirterek güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlık, protestoların devam etmesiyle şiddetin artabileceğine dikkat çekerek "Aşırı sol unsurların öğleden sonra düzenlenen yürüyüşler sırasında durumu tırmandırmaya çalışması ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.