İnsan ömrü onların yanında bir hiç! İşte dünyaya resmen çivi çakan en yaşlı 10 canlı
Okyanusların derinliklerinden And Dağları'nın yüksek zirvelerine kadar doğada yüzyıllardır, hatta binlerce yıldır yaşamını sürdüren olağanüstü canlılar bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor. 75 yaşındaki albatros Wisdom'dan 200 yaşındaki dev kaplumbağa Jonathan'a, 5 bin yıllık Methuselah çamından 100 bin yıllık deniz çayırlarına kadar pek çok tür zamana meydan okuyor. Yaş tespitleri fosil tarihleme, genetik incelemeler ve tarihsel kayıtlarla doğrulanan bu yaşayan anıtlar, doğanın sınırsız direncini gözler önüne seriyor.