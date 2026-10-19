İnsan ömrü onların yanında bir hiç! İşte dünyaya resmen çivi çakan en yaşlı 10 canlı

Bu 10 örnek, canlıların uzun ömür konusunda birbirinden farklı stratejiler geliştirdiğini gösteriyor. Wisdom gibi kuşlar ve Jonathan gibi kaplumbağalar uzun süre yaşayan bireylerken Pando ve Akdeniz deniz çayırı gibi örneklerde yaşam, kendini yenileyen ortak sistemler sayesinde devam ediyor. Ancak bu canlıların yaşlarına ilişkin tüm rakamlar aynı kesinlikte değil. Bazıları doğrudan gözlem veya tarihleme yöntemleriyle desteklenirken bazıları büyüme hızına ve genetik verilere dayanan tahminler. Bu nedenle dünyanın en yaşlı canlılarını sıralarken yalnızca yaşlarına değil, bu yaşların nasıl belirlendiğine de bakmak gerekiyor.