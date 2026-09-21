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Aktüel Hastane otoparkında çıkanlara bakın! Panelvan değil zehir deposu
Aktüel

Hastane otoparkında çıkanlara bakın! Panelvan değil zehir deposu

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Hastane otoparkında çıkanlara bakın! Panelvan değil zehir deposu

Mersin’de bir hastanenin açık otoparkına bırakılan panelvanda yapılan aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin’de bir hastanenin otoparkına bırakılan panelvanda yapılan aramada yüz binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi.

 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.

 

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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