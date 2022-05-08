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Yerel Hastalanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye götürdü
Yerel

Hastalanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye götürdü

Bursa'da bir otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 08:55:00 -
Hastalanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye götürdü

Olan, dün öğlen saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Alanyurt-İnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Kadının baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Otobüste bulundan diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobüs sürücüsünü tebrik ederek "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi.

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