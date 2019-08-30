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Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 1990'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilen ve 2007 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Haşim Kılıç da var. Peki Haşim Kılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haşim Kılıç hangi görevlerde bulundu? İşte Haşim Kılıç biyografisi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:50
Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 1990'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilen ve 2007 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Haşim Kılıç da var. Peki Haşim Kılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haşim Kılıç hangi görevlerde bulundu? İşte Haşim Kılıç biyografisi.

Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet TekelioğluMehmet ŞimşekErol CebeciErtuğrul GünayCandan KarlıtekinFaruk BayrakMustafa BaşHaşim KılıçOsman CanNesrin NasUfuk UrasAltan TanHaşim HaşimiSabahattin CevheriCevher Cevheri.

Haşim Kılıç kimdir?

13 Mart 1950'de Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi’nde doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimi’ni Yozgat’ta tamamladı. 1968'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne kaydoldu ve 1972'de Mezun oldu. 1974'de Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi Yardımcısı olarak Görev’e başladı. Denetçi, Başdenetçi Unvanları’nı aldıktan sonra 1985'de Sayıştay Üyeliği’ne seçildi.  5 Yıl süren Sayıştay Üyeliği'nden sonra 1990'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçildi. 7 Aralık 1999'de Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçildi. 7 Aralık 2003'de yeniden bu görevi üstlendi.  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı: Tülay Tuğcu’nun Yaş Haddi’nden Emekli’ye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı devam eden seçimler 22 Ekim 2007’de sonuçlandı. Başkanvekili Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçildi. Haşim Kılıç, evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:50
  1. Yozgat
  2. Kırşehir
  3. Eskişehir
  4. Haşim Kılıç kimdir?
  5. Haşim Kılıç Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak
  6. ali babacanın partisinde kimler olacak

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