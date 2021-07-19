Hasan Sabbah için Alamut kalesi ne ise, FETÖ için de Kırgızistan odur

Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ’nün Kırgızistan’daki önemli isimlerinden Orhan İnandı’nın Türkiye’ye getirilmesi sonrası ilginç bir tespitte bulunarak, “FETÖ için Kırgızistan, Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesidir!” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’daki Sebat isimli, daha sonra Sabat olan FETÖ okullarının sahibi olarak görünen Orhan İnandı’nın, aynı zamanda Orta Asya imamı olduğu iddia edilir iken, derin yapıya ait okullardaki CIA mensuplarının çalıştırılması ile ilgili olarak da çok gizli bilgilerin kısa sürede ifşa olabileceği belirtiliyor.

Orhan İnandı, geçtiğimiz ay Türkiye’ye getirilip, tutuklanmıştı. İnandı’nın Türkiye’ye getirilmesi sürecinde, birçok FETÖ’cü savcı ve hakimi kendi topraklarında koruma altında tutan Almanya da, konuya müdahil olmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Nedim Şener’in, FETÖ ile Kırgızistan ilişkisinin, Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ne(Alamut Castle-Alamut Schloss) benzettiği paylaşımları şöyle:

1-FETÖ’nün Orta Asya imamı Orhan İnandı, örgütün kıta yapılanmasını, “kod adlarıyla” örgüt elemanlarının isimlerini verdi. Türkiye’de devletin kılcal damarlarına sızmak gibi Kırgız vatandaşlarını örgüte kazandırmak için “Yerleşme” yöntemini itiraf etti.

2-Haşhaşi benzetmesiyle söylemek gerekirse FETÖ için Kırgızistan, Hasan Sabbah’ın “Alamut Kalesidir”

Orada mevcut Cumhurbaşkanı Caparov’a darbe yapacak konumdalar. Ya Caparov FETÖ’yü temizleyecek ya da FETÖ ve sahibi Amerika Caparov’u götürecek.