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Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, duyurduğu akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:36:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 16.05.2021 tarihinde başlayıp 31.05.2021 tarihinde sona erecek. Ön değerlendirmesi 09.06.2021 tarihinde yapılacak başvuruların giriş sınavı 16.06.2021 tarihinde olacak. Sonuçlar 01.07.2021’de açıklanacak.

Adres: Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Şahinbey-GAZİANTEP Tlf : 0342 211 80 80/1901-1902-1903 Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :[email protected]

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