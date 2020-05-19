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Hasan Kaçan'dan Gezici Üzümcü'ye cevap: Bu köpeğin yoludur

Türkiye'nin istikrarını hedef alan Gezi kalkışmasında ön saflarda bulunan provokatif isimlerden biri olan Levent Üzümcü sosyal medya etik kurallarına uyan kişilerin hesaplarına eklediği yeşil noktadan rahatsız oldu. Üzümcü'nün "Çomarlar neden yeşil nokta kullanmaya başladı" şeklindeki alçakça paylaşımına Hasan Kaçan'dan tokat gibi bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:48:00 -
Hasan Kaçan'dan Gezici Üzümcü'ye cevap: Bu köpeğin yoludur

AK Parti'nin yayınladığı 12 maddelik 'sosyal medya etik kurallarına' uyan kişilerin hesaplarına yeşil nokta eklemesi çağrısı sonrası provokatif isimler de harekete geçti.

Hasan Kaçan: Bu köpeğin yoludur, bize insan olmak yolu yaraşır

Gezi olaylarında ön saflarda yer alan, yaptığı paylaşımlarla milli ve dini değerlerimizi hedef alan sözde tiyatrocu Üzümcü'nün "Bilen var mı, çomarlar neden yeşil nokta kullanmaya başladı" paylaşımına sanatçı Hasan Kaçan'ın cevabı büyük beğeni topladı.

Kaçan paylaşımında Yeşil Nokta Uygulmasını başlatan Mahir Ünal'ı mentionlayarak "Bile isteye, biosuna yeşil nokta koyan hesapları tahrik etmeye çalışıyorlar. Yemezler. Mahir Ünal güzel söylemiş "Biz Tapduk Emre’ye atfedilen şu söze inanırız, “Köpek paçamızdan ısırdı diye, biz dahi köpeği ısırmayız bu köpeğin yoludur, bize insan olmak yolu yaraşır.” ifadelerini kullandı.

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