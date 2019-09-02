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Hasan Hüseyin Bozkurt İYİ Parti’den neden istifa etti?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'de Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiğini duyurdu. Peki Hasan Hüseyin Bozkurt İYİ Parti’den neden istifa etti

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:55
Hasan Hüseyin Bozkurt İYİ Parti’den neden istifa etti?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'de Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiğini duyurdu. Peki Hasan Hüseyin Bozkurt İYİ Parti’den neden istifa etti

İstifa eden İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt istifa gerekçesini, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile aralarında anlaşmazlıkların yaşandığını belirtti. Bozkurt, parti içinde demokrasi ve kurulların tam çalışmasını, istişare esasının dikkate alınmasını istediklerini ancak bugüne kadar görüşmelerin olumlu neticeyle sonuçlanmadığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:55
  1. Denizli
  2. Hasan Hüseyin Bozkurt İYİ Parti’den neden istifa etti?
  3. Hasan Hüseyin Bozkurt kimdir

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