  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Harmancık’ta iş makinesi devrildi: 1 ölü

Bursa Harmancık’ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:30:35 -
Harmancık’ta iş makinesi devrildi: 1 ölü

Bursa Harmancık’ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. İş makinasının devrilmesiyle altında kalan Mehmet A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet A’nın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı