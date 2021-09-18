  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hapis talebi şoku yaşayan İlker Başbuğ'dan ilk açıklama
Gündem

Hapis talebi şoku yaşayan İlker Başbuğ'dan ilk açıklama

'FETÖ'nün siyasi ayağı' soruşturması kapsamında hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 16:29:00 - 2021-09-18 16:37:53
Hapis talebi şoku yaşayan İlker Başbuğ'dan ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı" diye sormuştu.

Teklifin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını ileri süren Başbuğ, “Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” demişti.

4 yıla kadar hapis cezası istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama geldi.

Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2011’de terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan ve yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay