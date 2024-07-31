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Dünya Haniye'nin cenaze töreninin yeri belli oldu!
Dünya

Haniye'nin cenaze töreninin yeri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 11:11:00 -
Haniye'nin cenaze töreninin yeri belli oldu!

Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından yapılacak törenle toprağa verilecek.

Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit oldu. Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

HANİYE SUİKASTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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