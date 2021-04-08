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Oruç Hangi yiyecekler susatmaz? Sahurda hangi yiyecekler susatmaz?
Oruç

Hangi yiyecekler susatmaz? Sahurda hangi yiyecekler susatmaz?

Hangi yiyecekler susatmaz? Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutulacak. Bu sebeple pek çok kişi ramazanda hangi gıdaların daha az susuzluk hissi oluşturduğunu araştırıyor. Sahurda ne yenirse gün boyu susuzluk yaşanır? Sahurda ne yersem susamam?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:33:00 -
Hangi yiyecekler susatmaz? Sahurda hangi yiyecekler susatmaz?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan ayında oruç tutacak pek çok kişi sahurda ne yiyip içerse susuzluk sorunu yaşamayacağını araştırıyor. Peki, hangi gıdalar susuzluk yapar?

Hangi yiyecekler susatmaz? Sahurda hangi yiyecekler susatmaz?

Ramazan ayında tüketilen gıdalara çok dikkat etmek gerekiyor. İftar ile sahur arasında 2,5 litre su tüketmeye özen göstermek, susuzluk hissini azaltacaktır. Ayrıca iftardan sonra çay ve kahve tüketimi konusunda da dikkatli olunmalı.

Sahurda kızartmalardan, bol yağlı yemeklerden, tuzlu gıdalardan, turşulardan uzak durulmalı. Bu tarz yiyecekler tüm gün susuzluk çekmenize sebep olur.

Sahur sofralarında ağır yemekler yerine kahvaltı hazırlamanız sağlığınız için çok yararlı olacaktır. Sahurda yumurta, tost, süt, yoğurt ve çorba tüketebilirsiniz. Bu gıdalar uzun süre tok kalmanı sağlar ve susuzluk yaşamanızın önüne geçer.

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