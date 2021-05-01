  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sızan gaz nedeniyle lokantada patlama! Kaymakam açıklama yaptı

Rusya askerlerini geri çekti! ABD'den flaş açıklama

Karamollaoğlu'ndan 'LGBT fahri üyesi' Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Rusya'dan AP Başkanı'na yaptırım kararı!

Telegram’da harekete geçtiler! Almanya’da hükümeti devirme çağrısı

Çok yüksek riskli ilde şaşırtan durum! Bir ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları

Terör seviciler birbirine girdi: İHD Grup Yorum'un terör iltisakını deşifre etti!

FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyin! Hala para peşinde
Bakan Soylu'dan vatandaşlara önemli çağrı
Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat’ta ‘tam
Almanya’da salgının başından bu yana 2 Bin 186 Türkiye kökenli öldü
İsviçre’de 2020’de en fazla ırkçılık vak
Biyografi Hangi üniversitelerde yeni bölümler açıldı? Kurulan yeni fakülteler hangileri?
Biyografi

Hangi üniversitelerde yeni bölümler açıldı? Kurulan yeni fakülteler hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 10 fakültenin kurulmasına ilişkin karar yayımlandı. Peki, hangi üniversitelerde hangi bölümler açıldı. Yeni kurulan fakülteler hangileri? Hangi üniversitede hangi bölüm var?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 09:57:00 -
Hangi üniversitelerde yeni bölümler açıldı? Kurulan yeni fakülteler hangileri?

Resmi Gazete’nin 1 Mayıs 2021 günü yayımlanan sayısında bazı üniversitelerde yeni fakültelerin kurulmasına ilişkin karar yayımlandı. Peki, hangi üniversitede hangi bölüm açıldı?

Hangi üniversitelerde yeni bölümler açıldı? Kurulan yeni fakülteler hangileri?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kayseri Tıp Fakültesi kuruldu.

Erzincan Binali Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

İsmail Ergüneş kimdir? İsmail Ergüneş hayatı
İsmail Ergüneş kimdir? İsmail Ergüneş hayatı

Biyografi

İsmail Ergüneş kimdir? İsmail Ergüneş hayatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!
Gündem

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Alkol bulamayan müptezellerin hedefindeki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onlara en sonunda anlayacakları dilden bir cevap vererek, sosyal medy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay