Hangi ülkelerin ne kadar petrol rezervleri var? En büyük petrol rezervine sahip ülkeler hangileri?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalatını yasakladığını açıkladı. ABD’nin bu yaptırımı sonrası Dünyada en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerin listesi sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Peki hangi ülkede ne kadar petrol çıkıyor? Hangi ülkelerin ne kadar petrol rezervleri var?