Hangi ülkelerin ne kadar petrol rezervleri var? En büyük petrol rezervine sahip ülkeler hangileri?
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalatını yasakladığını açıkladı. ABD’nin bu yaptırımı sonrası Dünyada en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerin listesi sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Peki hangi ülkede ne kadar petrol çıkıyor? Hangi ülkelerin ne kadar petrol rezervleri var?
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının 14.gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı. ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek" dedi.
En büyük petrol rezervine sahip ülkeler hangileri?
Venezuela listede açık ara farkla ilk sırada yer alırken ABD'nin petrol anlaşmaları gündem oldu. Rusya-Ukrayna krizinin ardından dünya enerji piyasalarında yaşanan artış ABD'nin farklı alternatiflere yönelmesine neden oldu. Yakın bir gelecekte Venezuela'da darbe yaptırmaya kalkışan ABD bugünlerde ülke ile petrol anlaşması yapmaya çalışıyor. Sosyal medya kullanıcıları, "ABD darbe yaptırmaya kalktığı Venezula'dan petrol istiyor" şeklinde paylaşımlarla söz konusu olayı grafiklerle defalarca paylaştı.
Petrol fiyatları ne kadar?
Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerinde seyrediyor.