Hangi ülkelerde yangınlar devam ediyor? İşte o liste...

Yaklaşık iki haftadır dünyada devam eden orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkisini hala sürdürüyor. Peki hangi ülkede yangınlar devam ediyor...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin uydu haritasına göre, "kırmızı" noktalarla gösterilen yangınlar, dünyanın birçok yerine yayılmış durumda.

Haritada Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın büyük bölümü, Afrika platosu ve Arap Yarımadası'nın kuzeyi, Avrupa'da Akdeniz kıyıları ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın yangınların etkisinde olduğu görülüyor.

Asya'da ise Hindistan kıyıları, Rusya'nın Sibirya bölgesi, Çin, Malezya, Endonezya ve Okyanusya'da Avustralya'nın doğusu orman yangınlarının etkisinde bulunuyor.

İtalya

İtalya’nın kuzeyi ve güney bölgeleri, irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu.

Ülkenin Molise bölgesindeki Campomarino kentinde yangın nedeniyle otellerden, kamp alanlarından ve evlerden 400’den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, helikopterler ve gökyüzüne yükselen dumanlar yer alıyor.

Yunanistan

Yunanistan’da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Avrupa Uzay Ajansının, Sentinel 2 uydusundan pazar günü alınan görüntülere göre yaptığı değerlendirmede, Eğriboz Adası’nda 460 bin, Lakonia’da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.

EAA’dan yapılan açıklamada, ülkede birçok noktada yangınların devam ettiği vurgulanarak yanan ormanlık alanın artabileceği değerlendirildi.

Eğriboz’daki Mantudi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yorgos Stamulis, adanın kuzeyinde 7 gündür devam eden yangının büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek Mantudi belediyesinde 450 bin dönüm alan ve 1000 evin tamamen yandığını söyledi.

Eğriboz ve Mora’da kontrol altına alınamayan yangılar nedeniyle yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı, enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik verilemeyen birçok bölgede iletişim sorunları yaşandı.

Eğriboz’un kuzeyinde 6 gündür devam eden yangının yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine evlerini terk ederek Ayos Nikolas sahilinde toplanan çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi, gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildi.

Yunan basınındaki haberlerde, evlerini terk etmeyen bazı vatandaşların ise alevlerin sardığı köylerinde kalarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı.

İstiea bölgesindeki yerleşim birimlerinden televizyonlardaki canlı yayınlara bağlananlar, evlerinin yandığını belirterek yetkililere "acil yardım" çağrısında bulundu.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, ülke genelinde 55’ten fazla yangınla mücadele edildiği, en büyüklerinin Attiki, Mora ve Eğriboz’da bulunduğu bilgisini verdi.

Arnavutluk

Arnavutluk da son günlerde çok sayıda orman yangınıyla mücadele etmek zorunda kalan ülkeler arasında yer aldı.

Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 15 yangın söndürüldüğünü ancak 10 yangının devam ettiğini bildirdi.

AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hollanda ve Çekya’dan gönderilen 3 helikopterin müdahalesiyle yangınların söndürülmesi bekleniyor.

Romanya

AB üyesi ülkelerden Romanya’nın başkenti Bükreş’in de bulunduğu güney bölgesi ve özellikle Bulgaristan sınırı da EFFIS haritasında hala "kırmızı" noktalarla gösteriliyor.

Romanya’nın komşusu Ukrayna’da da orman yangınları sürüyor.

Rusya

Rusya’da ülke genelinde halen 155 orman yangınının sürdüğü bildirilerek Sibirya’nın bir bölgesinde iki köyün tahliye edildiği belirtildi.

Yerel yetkililer, 3 bin 600 kişilik ekibin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetti.

Yakutistan bölgesinde de temmuzda başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Vali Ayşen Nikolayev, yıkılmış ağaç gibi yangın yerlerine erişimi zorlaştıracak tahribatların temizlenmesi talimatını verdi.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla yaklaşık 1 milyon 793 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte 44 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "9 Ağustos itibarıyla 176 noktada toplam 1 milyon 793 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 92'si Yakutistan'da, 29'u ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 7 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı ve son bir haftada toplam 372 yangının söndürüldüğü kaydedildi.

ABD ve Kanada

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin 8 Ağustos itibarıyla verdiği bilgilere göre, ülkede aktif orman yangınlarının sayısı 107 olurken, yaklaşık 920 bin hektar alan yangınlarda hasar gördü.

California eyaletinde 3 haftadır devam eden yangında, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi. "Dixie" adı verilen yangınlarda en az 8 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Pulmas Bölgesi yetkilileri, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, yangının şu ana dek yüzde 21’inin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Kanada’nın birçok eyaletinde çıkan orman yangınları devam ediyor.

Kanada'nın batı eyaletleri British Columbia, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba ile ülkenin orta kesimindeki Ontario eyaletinde çıkan orman yangınları, şehir merkezlerini de tehdit etmeye başladı.

Kanada Kurumlar Arası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre, söz konusu eyaletlerde 27 Temmuz itibarıyla 4 bin 900’den fazla yangında 2,5 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Kanada'nın yangınla mücadele kaynakları, yeni yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etme yeteneğinin sınırlı olması nedeniyle ciddi şekilde tükendi.

Kanada’da en fazla orman yangınının olduğu eyalet, British Columbia olarak açıklandı.

British Columbia Orman Yangınları Merkezi verilerine göre, bu yıl ilk ihbarın alındığı 17 Haziran’da başlayan orman yangınlarında, şimdiye kadar söndürülenler dahil toplam 1432 yangın kaydedildi.

Halen 283 ayrı noktadaki yangının aktif olarak devam ettiği British Columbia eyaletinde, bugüne kadar 638 bin hektar ormanlık arazi yandı.

Güney Amerika

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin verilerine göre, Venezuela, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'da "kırmızı" noktalarla gösterilen yangınlar sürüyor.