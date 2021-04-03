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İSLAM Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?
İSLAM

Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar çeşitli konular üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Ramazan ayı için büyük heyecan yaşanırken oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, hangi şeylerin orucu bozup sadece kazayı gerektirdiğini merak etmeye başladı. Peki, hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:25:00 -
Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Oruç halinde yemek, içmek ve cinsi ilişki orucu bozmaktadır. Orucu bozan şeylerin bir kısmı sadece kazayı gerektirir. Diğer bir kısmı ise hem kaza, hem de kefareti gerektirmektedir. Peki, hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kasıtsız yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sadece kaza orucu tutulması gerekir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilmesi gerekir. Dolayısıyla mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olur. Ayrıca bundan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunulması gerekir. Ramazan ayı günahların affı için bir fırsattır. Diğer günlerde tutulan oruç, kıymet itibariyle Ramazan’da tutulan orucun yerini tutmaz.

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