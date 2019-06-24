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Hangi parti seçmeni kime oy verdi?

İBB seçimini Ekrem İmamoğlu kazanırken 777 bin farkın bulunduğu seçimde hangi partinin seçmeni kime oy verdiği merak konusu oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 01:27
Hangi parti seçmeni kime oy verdi?

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için, 10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul'da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989'u açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 99,37'si açılan sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 552'si geçerli sayıldı. Buna göre, seçime yüzde 84,42'i katılım gerçekleşti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88'ini yani seçmenlerin 76 bin 569'unun oyunu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi.

Hangi parti seçmeni hangi adaya oy verdi?

31 Mart'ta 8 parti seçime girerken 23 Haziran İstanbul seçiminde ise sadece 4 parti seçime girdi. Ancak Cumhur İttifakı'nı AK Parti ve Millet İttifakı'nı CHP temsil ederek bu 4 partiden sadece 2 parti başa baş bir yarış gerçekleştirdi. 

Sandıkların yüzde 99'u açılırken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

Peki bu yarışta hangi partili hangi adaya oy verdi?

DSP

 

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan çekildiğini duyurarak "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullanmıştı. DSP'nin İmamoğlu'na destek açıklamasının ardından seçmenin de CHP'nin adayına oy verdiği değerlendiriliyor.

DSP'nin adayı Muammer Aydın, 31 Mart'taki seçimde 30 bin 817 oy almıştı.

HDP

Desteğini bildiren HDP'nin seçmeni ise CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdi.

DEMOKRAT PARTİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, YSK'nın İstanbul kararı hakkındaki kararı parti olarak kınadıklarını açıkladı.

Millet İttifakı'nda yer alan DP, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimine katılmayacaklarını açıkladı.

31 Mart'taki seçimde DP'nin İstanbul adayı Ersan Gökgöz 25 bin 544 oy almıştı.

SAADET PARTİSİ

İstanbul'da CHP ve AK Parti'nin ardından belediye başkanlığı seçiminde en çok oyu alan üçüncü parti olan Saadet, 31 Mart'taki adayları Necdet Gökçınar ile seçime katılacaklarını açıkladı. Ancak Saadet Partisi seçmenin büyük çoğunluğu 23 Haziran'da oy tercihini değiştirdi.

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar, 31 Mart'taki seçimde 103 bin oy alırken 23 Haziran'daki seçimde 47 bin oy aldı. Saadet seçmeninin bir kısmı CHP'nin adayına oy verdiği tahmin ediliyor.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

Haydar Baş’ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” dedi.

BTP seçmeni İmamoğlu'na oy verdiği tahmin edilirken, Kotil 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 27 bin 238 oy almıştı. 

VATAN PARTİSİ

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 23 Haziran'da yenilenecek seçime katılacaklarını açıkladı.

Yenilenen seçimde 15 bin oy alan Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel'in 31 Mart'taki oy sayısını koruduğu görüldü.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, İstanbul'da aday çıkarmayarak AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ı destekledi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi BBP, İstanbul'da aday çıkarmadı ve AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım'a destek verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 01:27
  1. Aydın
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Binali Yıldırım
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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  • cemmcemm54 dk önce
    kimin kie oy verdiği hiiç önmli değil önemli olan sadece kimin kazandığı ulaşılamaz olursan halkın sesine kulak tıkarsan sadece ben bilirim dersen eğilip bak o halde
  • KenanKenan1 sa önce
    Bu secimden cikarilacak sonuclar:1- ittifak maalesef sadece bitmekte olan mhpyi yukseltmis, ak partinin oylarini dusurmustur. Cunku ak parti eskiden merkez partisi olarak goruluyorken, simdi turk milliyetcilerinin partisi olarak goruldugunden kurtlerin oyunun (sirf mhpye vermemek icin) chpye kaymasina sebep olmustur.2- mhpnin burokraside yaptigi yanlislar ak partiye de mal edilmistir, bu da oylarin dusmesinin bir baska sebebidir.3- maalesef menfaatci ve iki yuzlu kisiler ak partinin icini sarmistir. Ak parti yonetiminin mutlaka nester vurarak menfaatcileri iyi tespit ederek icinden atmasi gerekmektedir.4- gerekirse ittifak kavramini tamamen kaldirip her parti kendi basina secimlere girmelidir. İttifak ile oylarin artmasi mumkun degil. Ak parti tek basina secime girse cok daha fazla oy alacagi kesin. Onumuzdeki secimler icin bunu ne kadar erken yaparlarsa o kadar iyi olur.5- tum bu yasanan surecten gereken dersi hemen alip, kirgin ak partilileri rahatsiz eden unsurlar tespit edilip, en erken vakitte tum bu problemler giderilmelidir. (Bunlar maddi kirginliklar olmayabilir, manevi kirginliklar da maalesef var.)
  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF1 sa önce
    devlet bahçeli den başka ülkücü!!! oy vermemiş ...olayın özü bu .Bu adamlar ankarada da sattı şimdi istanbulda da
  • VATANSEVERVATANSEVER1 sa önce
    Bu mhp akpartiyi felan desteklemedi sadece tabandan çok az kısım, çünkü mhp'liler akpartiyi sevmez isterseniz araştırın.Akparti mhp'yi destekler, destekledide ve belediye başkanlıkları verdi.NEDEN? ÇÜNKÜ BİZ SAFIZ!

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