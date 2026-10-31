Kardeş ülkeden Türk şirketlerine davet!

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türk şirketlerine enerji altyapısı, sanayi ekipmanlarının üretimi ve teknik servis hizmetlerini kapsayan projelerde yer alma çağrısında bulundu.

DEİK tarafından Berdimuhammedov'a verilen stratejik dostluk nişanına ilişkin tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Berdimuhammedov, burada yaptığı konuşmada, "Bu nişanı, Türkiye-Türkmenistan çok yönlü işbirliğinin ve geniş çaplı çalışmalarının bir teyidi olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

Türkmenistan'ın halihazırda ekonomik kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Berdimuhammedov, ekonominin çeşitlendirilmesi, üretimin modernleştirilmesi, ihracat imkanlarının genişletilmesi ve yabancı yatırımların teşvik edilmesinin devlet politikasının önemli alanlarından birini oluşturduğunu anlattı.

"UZUN VADELİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME İMKANLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Berdimuhammedov, Türk şirketlerini enerji altyapısının inşaatına, sanayi cihazlarının üretimi ve onlara servis sunulmasıyla ilgili projelere katılmaya davet ederek, "Teknolojik deneyimi ve mali olanakları üretim kapasitesiyle bir araya getirmek vasıtasıyla uzun vadeli işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendiriyoruz." dedi.

Berdimuhammedov, tarım sektörünün de önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki bu alanda gerçekleşebilecek işbirliği imkanlarına değindi.

Türk iş insanlarının Türkmenistan'daki projelere olan ilgisine değer verdiklerini belirten Berdimuhammedov, "Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin iş adamlarının ortak çabaları vasıtasıyla ticari, ekonomik ilişkilerimizin miktar ve nitelik bakımından daha da artırılabileceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

"BU NİŞAN, ORTAK GELECEĞİMİZE OLAN İNANCIMIZIN BİR NİŞANESİ"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Berdimuhammedov'u Hacettepe Üniversitesince şahsına verilen uluslararası ilişkiler fahri doktora ünvanı dolayısıyla tebrik etti.

Aynı günde akademi ve iş dünyasının takdirlerini ifade eden bu iki törenin, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki dostluğun anlamlı bir yansıması olduğuna işaret eden Olpak, "İş dünyamızın kuzey yıldızı DEİK olarak 41 yıldır, dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizle, ticari diplomasi faaliyetlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda yürütüyoruz. Türkiye-Türkmenistan İş Konseyimiz de 1991'den bu yana karşı kanat kuruluşu Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalışıyor." dedi.

Olpak, belirsizliğin arttığı bugünün dünyasında, işbirliği zemininin de değiştiğine dikkati çekerek, bugün çok önemli bir işbirliği alanının daha var olduğunu belirtti.

Bunun "güvende işbirliği" olduğunu dile getiren Olpak, şunları kaydetti:

"Güven, söylemle değil, verilen sözlerin tutulmasıyla, birlikte hayata geçirilen projeler ve zor zamanlarda omuz omuza durabilmekle oluşur. Türk ve Türkmen iş dünyaları olarak, köklü kardeşliğimizi ve karşılıklı güvenimizi yeni yatırımlara, ortak projelere ve daha güçlü ticari bağlara dönüştürmekte kararlıyız. Zat-ı devletleri Serdar Berdimuhammedov'a, Türkiye-Türkmenistan dostluğuna verdiği değer ve iki ülke işbirliğine kattığı engin vizyon için, iş dünyamız adına DEİK stratejik dostluk nişanını takdim etmekten onur duyuyoruz. Bu nişan, iki kardeş ülke arasındaki gönül bağının ve ortak geleceğimize olan inancımızın bir nişanesi."