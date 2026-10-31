Polonya'da ortalık karıştı! Cumhurbaşkanına mahkeme kapısında engel

Polonya'da yargının zirvesinde yaşanan gelişmeler ülkeyi hareketlendirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin, mahkemenin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle bir ay süreyle açığa alınması yeni bir krizin fitilini ateşledi.

HABERİ ALDI, POLONYA'YA DÖNDÜ

Senegal'e gitmek üzere yolda bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, gelişmeler üzerine programını değiştirerek başkent Varşova'ya döndü.

Nawrocki ilk olarak Yargıtay Başkanı Zbigniew Kapinski ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Nawrocki ve Kapinski, Anayasa Mahkemesi'ne geçti.

Mahkeme binasının önünde ise vatandaşlar ile muhalefet partilerinin protestoları sürüyordu.

CUMHURBAŞKANINI KAPIDA DURDURMAK İSTEDİ

Asıl gerilim Nawrocki'nin mahkeme binasına girmek istemesiyle yaşandı.

Geçici olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirilen hakim Anna Korwin-Piotrkowska, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin binaya girişine engel olmaya çalıştı.

İkili arasında yaşanan gerginlik kısa süre içerisinde fiziki müdahaleye dönüştü.

Kameralara yansıyan görüntülerde Nawrocki'nin kendisini engelleyen Korwin-Piotrkowska'ya, "Lütfen çekilin" dediği duyuldu.

Korwin-Piotrkowska ise Cumhurbaşkanını fiziki olarak durdurmaya çalışarak, "Beyefendi, içeri giremezsiniz" karşılığını verdi.

"LÜTFEN BENİ BIRAKIN"

Nawrocki'nin bunun üzerine "Lütfen beni bırakın" dediği, taraflar arasında kısa süreli bir itişme yaşandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Nawrocki yaşanan arbedenin ardından beraberindekilerle birlikte Anayasa Mahkemesi binasına girmeyi başardı.

Yargıtay Başkanı Zbigniew Kapinski ile açığa alınan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski de Nawrocki ile birlikte binaya giren isimler arasında yer aldı.

KRİZ BÜYÜDÜ: İKİ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ

Yargıda başlayan gerilimin ardından Polonya diplomasisinden de dikkat çeken haberler geldi.

Polonya'nın Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jakub Kumoch ile Romanya Büyükelçisi Pawel Soloch, ülkede yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin yönetimi etrafında başlayan kriz ve Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin mahkeme kapısında yaşadığı arbede, Polonya'daki siyasi ve hukuki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.