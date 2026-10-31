Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık
Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından,kameramanın yakın çekim yaptığı sırada Leroy Sane'nin ettiği küfür tepki topladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından,kameramanın yakın çekim yaptığı sırada Leroy Sane'nin ettiği küfür tepki topladı.
Süper Lig’in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yayıncı kuruluş kameramanı, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane’yi çekmek üzere oyuncuya yaklaştı.
Kendisine yöneltilen kameradan rahatsız olan dünyaca ünlü yıldız, kameramana bakarak "F**k off" şeklinde küfür etti. Leroy Sane’nin sarf ettiği sözler, o esnada ekran başındaki binlerce izleyiciye anbean yansıdı.
Alman futbolcunun canlı yayında yaşanan bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.
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