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Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık

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Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık

Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından,kameramanın yakın çekim yaptığı sırada Leroy Sane'nin ettiği küfür tepki topladı.

#1
Foto - Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık

Süper Lig’in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

#2
Foto - Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yayıncı kuruluş kameramanı, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane’yi çekmek üzere oyuncuya yaklaştı.

#3
Foto - Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık

Kendisine yöneltilen kameradan rahatsız olan dünyaca ünlü yıldız, kameramana bakarak "F**k off" şeklinde küfür etti. Leroy Sane’nin sarf ettiği sözler, o esnada ekran başındaki binlerce izleyiciye anbean yansıdı.

#4
Foto - Leroy Sane'den işini yapan emekçiye ahlaksızlık

Alman futbolcunun canlı yayında yaşanan bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.

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