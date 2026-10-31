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Gündem Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Hakkari'de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu.

Hakkari'de hudut geçiş olayına müdahale ederken açılan ateşle yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Yorumlar

Aşkım

Hudut geçiş olayı ne demek, bunu yapanlar kimdir, ülke vatandaşımız mı yoksa komşu ülkeden mi? Demekki hala hudutlar eskisi gibi yeterli korunamıyor. Yazık bu ülkede hala ölen öldügüyle yapan yaptığıyla kalıyor.

Mesut Sarp

bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında ? Ben bi şey anlamadım vuran kim veya kimler,PKK unsurları mı kaçakçılar mı? Üç bilinmeyenli denklem gibi sözüm ona açıklama. Eğer vatan hizmeti veren evlatlarımız vuruluyorsa içerikli ve adam gibi açıklamalarla kamuoyuna bilgilendirmek yetkili makamların sorumluluğudur. Evlatlarımızın güvenlik tedbirleri ne ölçüde alınmış sorumlular bilgi hatta hesap vermek zorundalar. Makamlara verilen yetkiler sorumluluklarida beraberinde taşır. Allah tüm şehitlerimize ve gazilerimize gani gani rahmet eylesin.
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