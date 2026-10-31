Liste belli oldu: İşte güncelleme alacak Android telefonlar

Android 17 güncelleme takvimi netleşti; üstelik Google sürümü uygun tüm Pixel cihazlara sundu. Bununla birlikte diğer markalar da güncellemeyi kendi telefonlarına dağıtmaya başladı. Ancak planlar üreticiden üreticiye değişiyor. Bu yüzden telefonunuzun sırasını önceden bilmek işe yarıyor.

PİXEL VE SAMSUNG’DA ANDROİD 17 GÜNCELLEME TAKVİMİ

Öncelikle Google, Android 17‘yi 16 Haziran’da yayımladı. Pixel telefonlar güncellemeyi aynı anda alıyor. Oysa diğer markalar dağıtımı aşamalara bölüyor. Güncelleme şu Pixel modellerine geldi:

• Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

• Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel’iniz hâlâ Android 17’de değilse Ayarlar, ardından Sistem yolunu izleyin. Ayrıca Yazılım güncellemeleri seçeneğine dokunarak yeni sürümü elle arayabilirsiniz.

Samsung cephesinde Android 17 güncelleme takvimi paylaşılmadı. Yine de Android 17 tabanlı One UI 9 onlarca Galaxy modeline ulaştı. Ayrıca üst ve orta seviye Galaxy cihazların neredeyse tamamı güncellemeyi almaya başladı.

Üstelik bazı giriş seviyesi modeller de yakın zamanda yeni sürüme geçti. Böylece dağıtım son aşamalara yaklaşmış olabilir. Ancak resmi bir takvim yayımlanmayacağı anlaşılıyor.

ONEPLUS, OPPO VE REALME’DE COLOROS 17 DÖNEMİ

OnePlus, yazılım stratejisini yeniden yapılandırdı. Bu nedenle Android 17, OxygenOS 17 yerine ColorOS 17 ile gelecek. Resmi takvimin ilk grubunda OnePlus 15 ve OnePlus Pad 4 var. Öte yandan son grupta OnePlus Nord 4, N6, N6x, N6 Lite ve Pad Lite yer alıyor.

Realme de aynı yolu izliyor. Dolayısıyla Android 17 alan tüm Realme cihazlar, Realme UI 8 yerine ColorOS 17 kullanacak. Üstelik gelecekte çıkacak telefonlar da Oppo’nun yazılımıyla gelecek.

Realme listesi Realme GT 8 Pro ve GT 8 Pro Dream Edition ile başlıyor. Ardından GT 7 Pro, Realme 16 Pro+ 5G ve 16 Pro 5G geliyor. Son olarak Realme P4 Lite, P3 Lite, NARZO 80 Lite ile Note 80, 80s, 70, 70s ve 70T de son grupta bulunuyor.

Oppo ise ColorOS 17 planını açıkladı. İlk grupta Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro ve Find X9 var. Ayrıca ikinci grupta Find N5, Find X8 Pro, Find X8 ile Reno16 serisinin 5G modelleri yer alıyor. Buna karşın son grupta Find N2 Flip, Reno12 Pro 5G, F33 Pro 5G ve Pad SE bulunuyor.

VİVO, NOTHİNG, MOTOROLA VE XİAOMİ PLANI

Vivo ve iQOO için de resmi bir takvim var. Güncelleme, yeni OriginOS 7 arayüzüyle geliyor. Üstelik bu arayüz sisteme birçok yapay zekâ özelliği ve iyileştirme getiriyor.

İlk grupta Vivo X Fold 5, X300 Ultra, X300 Pro, X300, X300 FE ve iQOO 15 bulunuyor. Ardından ikinci grupta Vivo X200 Pro, X200, X200 FE, X200T, iQOO 15R ve iQOO 13 var. Öte yandan Vivo V50 ve V50e ayrı bir grupta yer alıyor.

Nothing, yazılım dağıtımında iyi bir performans gösteriyor. Nitekim marka, Nothing OS 5.0 tabanlı Android 17 için net bir yol haritası yayımladı. İlk grupta Phone (4a) Pro, Phone (4a), Phone (3a) Pro ve Phone (3a) var. Ardından Phone (2a) ile (2a) Plus geliyor. Ayrıca Phone (3a) Lite ayrı bir grupta, Phone (4b) ve CMF Phone 2 Pro ise son grupta yer alıyor.

Motorola bu yıl dağıtım hızını artırdı. Buna karşın Android 17 için bir takvim yayımlamadı. Bu yüzden güncellemeyi ancak cihazınıza ulaştığında öğrenebilirsiniz. Yine de cihazınızın uygun olup olmadığını resmi uygunluk listesinden kontrol etmekte fayda var.

Xiaomi için Android 17 güncelleme takvimi yalnızca Çin’de açıklandı. Ancak bu liste, küresel tarafta hangi cihazların hangi sırayla güncelleneceği konusunda fikir veriyor. Çin planında ilk grupta Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro Max, 17 ve Mix Flip 2 var. Ayrıca Redmi K90 serisi ile Xiaomi Pad 8 Pro ve Pad 8 de bu grupta.

İkinci grupta Xiaomi 16 Ultra, 16 Pro, 16 ve Pad 7 Ultra yer alıyor. Bunun yanı sıra Redmi K80 Pro, Redmi Turbo 4 Pro ve Turbo 4 de aynı grupta. Xiaomi’nin küresel planı henüz açıklanmadı. Yine de marka HyperOS 4 beta sürümünü birçok küresel modelde uzun süredir test ediyor.