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Gündem Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması
Gündem

Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump, Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık dev siber saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunup bulunmadığının araştırıldığını açıkladı. İran'la yaşanan gerilime de değinen Trump, savaş için harcanan paranın Venezuela'dan elde edilen kazançla fazlasıyla telafi edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya tarafından serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın gündeminde dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'e yönelik gerçekleştirilen ve kripto para tarihinin en büyük saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen siber saldırı da vardı.

KUZEY KORE ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Trump'a, Binance'e yönelik saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının bulunduğu yönündeki değerlendirmeler soruldu.

ABD Başkanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğinin henüz kesin olarak belirlenmediğini ifade ederek, "Bunu bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz" açıklamasında bulundu.

Blockchain analiz şirketleri TRM Labs ve Chainalysis ise saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğuna ilişkin güçlü bulgular elde edildiğini açıkladı.

Saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın Binance cüzdanlarından çıkarıldığı belirtilirken, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın çeşitli kuruluşların müdahalesiyle dondurulduğu bildirildi.

BINANCE ZARARI KARŞILAYACAK

Çalınan paraların geri alınıp alınamayacağı sorusuna da cevap veren Trump, Binance yönetiminin kayıpları karşılayacağını açıkladığını hatırlattı.

Trump, dijital para sistemlerinin taşıdığı risklere dikkat çekerek, geçmişte para transferlerinin daha geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini ancak günümüzde insanların parayı fiziksel olarak dahi görmediğini söyledi.

Trump, "Bunun her zaman biraz tehlikeli olduğunu düşünmüşümdür" değerlendirmesinde bulunarak Binance'in durumu büyük ölçüde kontrol altına aldığını söylediğini aktardı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: KONUŞMAK İSTİYORLAR

Trump'ın açıklamalarında İran'la yaşanan askeri gerilim de önemli yer tuttu.

Tahran yönetiminin görüşmek istediğini öne süren Trump, İran'ın ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadığını savundu.

Trump, "Konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Ama askerlerinin maaşlarını ödemiyorlar. Polislerinin maaşlarını ödemiyorlar. Başları büyük belada" ifadelerini kullandı.

İran konusunda zamanlarının bulunduğunu belirten Trump, yaşanan süreci "tipik olmayan bir savaş" olarak nitelendirdi.

"İRAN'DA HARCADIĞIMIZ PARAYI VENEZUELA'DA TELAFİ ETTİK"

İran savaşının ABD ekonomisine getirdiği maliyete yönelik eleştirilere de cevap veren Trump, dikkat çeken bir Venezuela açıklamasında bulundu.

İran'da yapılan askeri harcamaları Venezuela'dan elde edilen gelirlerle fazlasıyla karşıladıklarını savunan Trump, "Harcadığımız parayı Venezuela'da on katından fazlasıyla telafi ettik" dedi.

İran'ın nükleer silah tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla önemli miktarda para harcadıklarını belirten Trump, buna karşılık Venezuela'daki gelişmeler sayesinde ABD'nin yüz milyarlarca dolar kazandığını öne sürdü.

Trump, İran konusunda bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ise Washington yönetiminin gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği mesajını verdi.

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