31 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١٤) اِنَّنٖٓی اَنَا اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّٓا اَنَا???? فَاعْبُدْنٖیۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرٖی



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(14) Kuşkusuz ben, yalnız ben Allahım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl.



(Taha Suresi, 20/14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

14. âyetin “Beni hatırında tutmak için namazı kıl” şeklinde tercüme ettiğimiz kısmına “Hatırladığında namazı kıl” mânası da verilmiş ve bu yorum Hz. Peygamber’in “Bir namazı unutan kimse hatırladığında onu kılsın” buyurduktan sonra bu âyeti okuduğu rivayetiyle (Buhârî, “Mevâkît”, 37) desteklenmeye çalışılmıştır. Fakat Taberî âyetin lafzına göre ilk mânanın daha kuvvetli olduğunu belirtir (XVI, 147-148).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Herhangi bir Müslüman diğer bir Müslümanı tekfir ettiğinde o kâfirse kâfirdir, değilse kendisi kâfir olur."



Kaynak: Ebu Davûd, Sünnet 15

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