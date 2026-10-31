Uzun sürecek iddiası! Katil İsrail, İran'a saldırmaya hazırlanıyor

Gazze'deki yıkıcı saldırılarının ardından çatışmaları bölgenin farklı ülkelerine taşıyan İsrail yönetimi hakkında yeni bir savaş iddiası ortaya atıldı.

İsrail merkezli i24'ün askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı için hazırlıklarını tamamladı.

Kanal, ordunun İran'a saldırı ihtimali nedeniyle "en yüksek alarm seviyesine" geçtiğini aktardı.

BU KEZ UZUN SÜRECEK SAVAŞ HESABI

İsrail askeri kurumlarının değerlendirmelerinde, muhtemel yeni harekâtın uzun sürebileceği öne sürüldü.

Gazze'de savaşı sona erdirmek yerine askeri operasyonlarını sürdüren İsrail yönetiminin şimdi de İran topraklarına yönelik yeni bir saldırıyı hesaplaması, bölgedeki çatışmaları daha da genişletme politikası olarak eleştiriliyor.

Üstelik İsrail'in başka bir egemen ülkeye saldırmayı askeri bir seçenek olarak masada tutması, uluslararası hukukun temel ilkeleri açısından da ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bir devletin başka bir ülkeye karşı güç kullanması, BM Şartı'nın getirdiği yasak ve istisnalar çerçevesinde değerlendirilmek zorunda.

HİZBULLAH CEPHESİ DE AÇILABİLİR

İsrail askeri çevreleri, İran'a yönelik saldırının yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayabileceğini de hesaplıyor.

i24'ün haberine göre Tahran'la doğrudan çatışmaya girilmesi halinde Hizbullah cephesinin yeniden alevlenebileceği değerlendiriliyor.

İsrail tarafı bu nedenle kuzeyden gelebilecek füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı da hazırlık yapıyor.

Böylece Gazze'de başlayan ve bölgenin farklı noktalarına yayılan çatışmaların, İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırısıyla çok daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmesi tehlikesi ortaya çıkıyor.