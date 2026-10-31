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Ekonomi
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En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

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En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2027 maaş zammı oranları açıklandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, canlı yayında TÜİK verileri ile Merkez Bankası tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm zam senaryolarını duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı, refah payı, seyyanen zam ihtimalleri ile birlikte en düşük emekli maaşı, memur aylıkları ve asgari ücrette oluşacak yeni zamlı rakamlar tek tek hesaplandı.

#1
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Memur, emekli ve asgari ücretlinin 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, canlı yayında tek tek açıkladı: Enflasyon farkıyla emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrette yüzde kaç zam bekleniyor? Masadaki refah payı, seyyanen zam ve vatandaşlık maaşı formülleri de dikkat çekti.

#2
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve çalışanın gözü kulağı maaşlara yapılacak artış oranlarına çevrildi. Katıldığı bir yayında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kesinleşen veriler ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA) tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm formülleri ekran başındakilere anlattı.

#3
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Yılmaz, ikinci altı aylık döneme ilişkin enflasyon tahminini paylaştı: Kesinleşen aylar: Temmuz (yüzde 1,78), Ağustos (yüzde 1,84), Eylül (yüzde 1,84). Beklenti/tahmin ayları: Ekim (yüzde 2,11), Kasım (yüzde 1,18), Aralık (yüzde 0,97). Bu verilere göre 6 aylık kümülatif artışın yaklaşık yüzde 10,08 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

#4
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN YENİ MAAŞ TABLOSU: Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı hesabı üzerinden tahtaya yazılan rakamlar şu şekilde netleşti: Memur emeklisi: Mevcut 31.526 TL'den, ,08 artışla 34.054 TL seviyesine, Bekâr memur: Mevcut 66.187 TL'den 71.495 TL seviyesine, Evli memur: Mevcut 70.257 TL'den 75.891 TL seviyesine yükseliyor.

#5
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SEÇENEKLERİ: En düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor: Sadece enflasyon farkı: Mevcut 23.552 TL olan taban aylık, yüzde 10,08'lik enflasyon artışıyla (+2.374 TL farkla) 25.926 TL oluyor. Seyyanen zam ihtimali: Her emekliye 5.000 TL gibi maktu bir ilave artış yapılması senaryosu tartışılıyor. Refah payı eklenirse: Yüzde 10 enflasyon + yüzde 5 refah payı (yüzde 15 zam): 27.084 TL Yüzde 10 enflasyon + yüzde 10 refah payı (yüzde 20 zam): 28.262 TL Yüzde 10 enflasyon + yüzde 15 refah payı (yüzde 25 zam): 29.440 TL Yüzde 10 enflasyon + yüzde 20 refah payı (yüzde 30 zam): 30.617 TL Dikkat çeken diğer modeller arasında 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yer aldı.

#6
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Yılmaz, alternatif modeller hakkında da bilgi verdi: Kademeli artış: Taban maaş alanlara daha yüksek, maaşı yukarıda olanlara daha düşük oransal zam verilmesi. Çalışan emekli ayrımı: Çalışmaya devam eden emeklilerin SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek kendi maaşlarının önemli bir kısmını sisteme geri kazandırdığı vurgulandı. Yaş ve pozitif ayrımcılık: 60 ve 65 yaş üzeri ile engelli emeklilere ilave fark verilmesi. Vatandaşlık maaşı modeli: Haneye giren gelir ile belirlenen eşik arasındaki farkın (örneğin 23.552 TL gelir ile 28.075 TL eşik arasındaki 4.523 TL farkın) kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi mahsuplaşma yollarıyla doğrudan Hazine tarafından karşılanması.

#7
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO: Gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonu kıyaslayan Yılmaz, asgari ücrette en kuvvetli beklentinin yüzde 25 ile yüzde 30 bandı olduğunu ifade etti:

#8
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

yüzde 25 zam senaryosu: Net asgari ücret 35.084 TL, brüt 41.287 TL.

#9
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

yüzde 30 zam senaryosu: Net asgari ücret 36.458 TL, brüt 42.939 TL.

#10
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Tablodaki diğer olasılıklara göre net tutarlar; ! zamda 33.971 TL, yüzde 35 zamda 37.901 TL, yüzde 40 zamda ise 39.305 TL olarak hesaplandı.

#11
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Yapılacak zammın işverene toplam maliyeti de sektör ve prim teşvik durumuna göre tahtaya tek tek yazıldı:

#12
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

yüzde 25 zamda: İmalat sektöründe maliyet 49.028 TL, hizmet ve diğer sektörlerde 50.267 TL, SGK borcu olup teşvikten yararlanamayan işveren için 51.093 TL.

#13
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

yüzde 30 zamda: İmalat sektöründe 50.990 TL, hizmet sektöründe 52.278 TL, borçlu işverenler için 53.137 TL.

#14
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Yılmaz, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde, Türk-İş tarafından açıklanan 38.024 TL'lik açlık sınırının pazarlık .

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