En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar alacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SEÇENEKLERİ: En düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor: Sadece enflasyon farkı: Mevcut 23.552 TL olan taban aylık, yüzde 10,08'lik enflasyon artışıyla (+2.374 TL farkla) 25.926 TL oluyor. Seyyanen zam ihtimali: Her emekliye 5.000 TL gibi maktu bir ilave artış yapılması senaryosu tartışılıyor. Refah payı eklenirse: Yüzde 10 enflasyon + yüzde 5 refah payı (yüzde 15 zam): 27.084 TL Yüzde 10 enflasyon + yüzde 10 refah payı (yüzde 20 zam): 28.262 TL Yüzde 10 enflasyon + yüzde 15 refah payı (yüzde 25 zam): 29.440 TL Yüzde 10 enflasyon + yüzde 20 refah payı (yüzde 30 zam): 30.617 TL Dikkat çeken diğer modeller arasında 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yer aldı.