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Dünya İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı! 'Sıra sizde'
Dünya

İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı! 'Sıra sizde'

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı! 'Sıra sizde'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerini İsrail’e geçmişte destek vermekle suçladı. Rızai, savaş ve terörün bedeli olduğunu savunarak Avrupa’ya yönelik, “Şimdi bedel ödeme sırası sizde” ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Avrupa ülkelerine seslendi.

Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü dile getiren Rızai, "Bugün ise İran'la savaşın kendisine milyarlara mal olmasından şikayetçiler. Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde." değerlendirmesinde bulundu.

 

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş." ifadelerini kullanmıştı.

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