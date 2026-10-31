Her gün 1 avuç yerseniz... Görenler şifaya çok şaşıracak: Kolay kırılan İncecik kabuğunda şifa deposu saklı

Ağaçlarının yayvan bir taç yapısına sahip olması, Kaman cevizinin bir diğer ayırt edici özelliğidir. Kaman cevizi kabuğu ince olduğu için çok daha kolay kırılır. Bitkisel protein, lif, sağlıklı yağlar ve çeşitli mineraller bakımından zengin olan Kaman cevizi de dengeli beslenen kişilerin listelerinde yer alıyor. KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ Cevizde bulunan doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri, kalp için sağlıklıdır. Bu ceviz, kan yağlarının dengelenmesine katkıda bulunur. TOKLUK HİSSİ VERİR Lif, protein ve yağ içeriği açısından zengin olan ceviz tokluk hissi sağlar. Kilo kontrolü hedefleyen kişilerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerekiyor. BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ İÇİN SAĞLIKLI Ceviz içerdiği omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve bazı B grubu vitaminleri ile hem sinir sitemine hem de beyin sağlığının desteklenmesine katkıda bulunabilir. KEMİK VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Magnezyum ve fosfor gibi mineraller, kemiklerin normal yapısının ve işlevlerinin korunmasında görevalıyor. Ceviz de bu mineralleri içermesi nedeniyle günlük beslenmeye katkı sunabiliyor. Bağışıklık sistemi açısından da yeterli ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Cevizde bulunan bazı vitaminler, mineraller ve antioksidan bileşenler bu beslenme düzeninin parçaları arasında yer alıyor.