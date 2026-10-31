Suudi bakandan, Hakan Fidan'a sürpriz!

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Hakan Fidan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan’ın samimi selamlaşması kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

Bakan Fidan'ın, Arrmanatha Nasir ile gerçekleştirdiği ikili görüşme esnasında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN FİDAN VE FAYSAL BİN FERHAN'DAN SAMİMİ SELAMLAŞMA

Görüşme öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ın, mevkidaşı Fidan'ın arkasından gelerek sürpriz yapması, iki bakanın içtenlikle selamlaşması, tarafların tebessüm dolu anları ve ardından kucaklaşması dikkat çeken kareler arasında yer aldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkilerin ve işbirliğinin güçlenerek sürdüğü bir dönemde iki bakanın samimi anları sosyal medyada beğeni topladı. Fidan-Nasir görüşmesinde gülümseten dakikalara sahne olan anlar dolayısıyla Suudi Bakan ve Hakan Fidan da ayaküstü bir araya gelmiş oldu.

KAYNAK: HABER7