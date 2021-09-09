Öğretmen atamalarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Atama takvimini merakla bekleyen öğretmenler hangi branşlarda alım olacağını merak ediyor.

Hangi branşlarda öğretmen ataması yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde atamalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, “3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Atamalara ilişkin detaylar henüz bilinmiyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama yapıldığında, kılavuz yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.