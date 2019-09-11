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Hangi 2 eski bakan Davutoğlu ile birlikte?

Yeni Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde iki eski bakanında yer aldığı belirtildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:17
Hangi 2 eski bakan Davutoğlu ile birlikte?

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla basın yayın araçları ile sosyal medya paylaşımlarındaki yaptığı açıklamaları örnek gösterilerek kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve önümüzdeki hafta ihraç edilecek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi.

Kasım ayında dilekçe verilecek

Yeniakit’in ulaştığı Davutoğlu’na yakın kaynaklar, partinin kurma çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini, Kasım ayı içerisinde partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verileceğini belirttiler.

Kadro sorunumuz yoktur

Partinin kadro konusunda sıkıntısı olmadığını belirten kaynaklar, 31 Mart’a kadar Ali Babacan ekibiyle sıkı temas halinde olduklarını ondan sonra ise ayrı ayrı partileşme sürecine girildiğini ifade ettiler.

İki bakan Davutoğlu’nun programlarına katılmışlar

Davutoğlu’nun ekibi içerisinde eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, eski Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un da yer aldığı ve bu iki ismin 21 Mayıs 2019’da Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ankara Dostlar Platformunun düzenlediği programa katıldıkları bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:17
  1. Ankara
  2. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu(MYK)
  3. Feridun Bilgin
  4. Ali Rıza Alaboyun
  5. Ali Babacan
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. yeni parti
  8. yeniakit.com.tr

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