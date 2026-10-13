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Dünya Hamis Muşayt’ta tehlike alarmı: Halktan güvenli alanlara geçmesi istendi
Dünya

Hamis Muşayt’ta tehlike alarmı: Halktan güvenli alanlara geçmesi istendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hamis Muşayt’ta tehlike alarmı: Halktan güvenli alanlara geçmesi istendi

Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sistemi devreye girdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, halka kapalı ve güvenli alanlarda kalmaları çağrısı yaparken daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Hamis Muşayt’ta verilen tehlike alarmının ardından vatandaşlara korunma talimatları iletildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, uyarı mesajı alanların sakin kalması ve resmi makamların yönlendirmelerine uyması istendi.

Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Hamis Muşayt'taki tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Hamis Muşayt kentindeki hava üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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