Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısımları şöyle:

İzmir'in AK Parti’ye geçmesinden nasıl bir sonuç çıkacak?

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Bazıları “İzmir’e acayip hizmet yağarsa İzmir halkı AK Parti’ye yönelir” diyor.

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Bazıları da “Hizmet falan hikâye. İzmir halkı değişmez” diyor.

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Bu iki tez de beni ikna etmiyor.

İzmir’de yaşanan olay, daha önce denenmiş, sınanmış, test edilmiş bir olay değil.

Bu nedenle nasıl bir siyasal sonuç üreteceğini peşinen söylemek zor.

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Neyse... Galiba en iyisi beklemek.

Önce İzmir’e acayip hizmet yağsın.

Sonra da bakalım İzmir halkı ne yapacak?

HANGİSİ ACABA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk’te şöyle dedi:

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“Yakında bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti’ye geçecek.”

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İzmir de geçtiğine göre artık “yok canım” diyemiyorum ve tahmin sıralamamı sunuyorum:

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- BİRİNCİ SIRA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

- İKİNCİ SIRA: Muğla Büyükşehir Belediyesi.

- ÜÇÜNCÜ SIRA: Ankara Büyükşehir Belediyesi.