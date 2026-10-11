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Gündem Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
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Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

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Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Parti’ye katılacak’ açıklamasını değerlendirerek, bu büyükşehrin hangisi olabileceğini açıkladı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısımları şöyle:

İzmir'in AK Parti’ye geçmesinden nasıl bir sonuç çıkacak?

*

Bazıları “İzmir’e acayip hizmet yağarsa İzmir halkı AK Parti’ye yönelir” diyor.

*

Bazıları da “Hizmet falan hikâye. İzmir halkı değişmez” diyor.

*

Bu iki tez de beni ikna etmiyor.

İzmir’de yaşanan olay, daha önce denenmiş, sınanmış, test edilmiş bir olay değil.

Bu nedenle nasıl bir siyasal sonuç üreteceğini peşinen söylemek zor.

*

Neyse... Galiba en iyisi beklemek.

Önce İzmir’e acayip hizmet yağsın.

Sonra da bakalım İzmir halkı ne yapacak?

HANGİSİ ACABA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk’te şöyle dedi:

*

“Yakında bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti’ye geçecek.”

*

İzmir de geçtiğine göre artık “yok canım” diyemiyorum ve tahmin sıralamamı sunuyorum:

*

- BİRİNCİ SIRA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

- İKİNCİ SIRA: Muğla Büyükşehir Belediyesi.

- ÜÇÜNCÜ SIRA: Ankara Büyükşehir Belediyesi.

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