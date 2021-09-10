Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. 100 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı. Son dönemde aşı olmayan gebelerde vakaların daha çok gözlendiği uzmanlarca belirtiliyor. Peki, hamileler kaçıncı ayda aşı yaptırabilir?

Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Kaç haftalık hamileler korona aşısı yaptırabilir?

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Esercan, gebelerin aşı olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Esercan, “Kovid-19 hem gebeler için hem de diğer vatandaşlarımız için önemli bir sağlık sorunu. Giderek hasta sayımız ve hastaneye yatışlarımız artmakta. Bu nedenle özellikle anne adaylarına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gebelikte biliyorsunuz ki tetanos, hepatit B gibi bazı aşılar yapılabiliyor. Bunlar gerekli olduğu zaman 3 aydan sonra güvenle uygulanan aşılar. Kovid-19 aşısı da artık bu aşılar gibi, 3 aydan sonra uygulanabilir. Bu aşıyı yaptıktan sonra tabi ki Kovid-19 hastalığını geçirme ihtimaliniz var ama bu aşıları yaptıktan sonra size ve bebeğinize bir zarar gelmeyecek, hastalığı kapsanız bile daha hafif atlatacaksınız” dedi.