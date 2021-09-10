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Eğitim Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Kaç haftalık hamileler korona aşısı yaptırabilir?
Eğitim

Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Kaç haftalık hamileler korona aşısı yaptırabilir?

Hamilelere korona aşısı yapılıyor mu? Koronavirüs salgınında aşılar son derece büyük öneme sahip. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda hastanelerde yatan korona hastalarının yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğunu ifade ediyor. Hamileler ise kendileri için aşı yaptırmanın uygun olup olmadığını merak ediyor. Gebeler kaçıncı ayda korona aşısı yaptırabilir?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 17:38:00 -
Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Kaç haftalık hamileler korona aşısı yaptırabilir?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. 100 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı. Son dönemde aşı olmayan gebelerde vakaların daha çok gözlendiği uzmanlarca belirtiliyor. Peki, hamileler kaçıncı ayda aşı yaptırabilir?

Hamileler kaçıncı ayda korona aşısı olabilir? Kaç haftalık hamileler korona aşısı yaptırabilir?

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Esercan, gebelerin aşı olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Esercan, “Kovid-19 hem gebeler için hem de diğer vatandaşlarımız için önemli bir sağlık sorunu. Giderek hasta sayımız ve hastaneye yatışlarımız artmakta. Bu nedenle özellikle anne adaylarına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gebelikte biliyorsunuz ki tetanos, hepatit B gibi bazı aşılar yapılabiliyor. Bunlar gerekli olduğu zaman 3 aydan sonra güvenle uygulanan aşılar. Kovid-19 aşısı da artık bu aşılar gibi, 3 aydan sonra uygulanabilir. Bu aşıyı yaptıktan sonra tabi ki Kovid-19 hastalığını geçirme ihtimaliniz var ama bu aşıları yaptıktan sonra size ve bebeğinize bir zarar gelmeyecek, hastalığı kapsanız bile daha hafif atlatacaksınız” dedi.

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Sağlık

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