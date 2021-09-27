Hamas’tan İsrail’e sert tepki: Kanları yerde kalmayacak!

Filistinli silahlı gruplar, bu sabah erken saatlerde Kudüs ve Cenin şehirlerinde İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalarda öldürülenlerin 'kanlarının yerde kalmayacağını' belirterek, Filistin Yönetimi’nden Batı Şeria’da Tel Aviv güçleriyle yürüttüğü güvenlik koordinasyonuna son vermesini istedi.

Filistin Enformasyon merkezi'nin haberine göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas), "şehitlerin vasiyetlerinin ilham kaynağı olacağını ve başta Hamas olmak üzere Filistin halkının işgalcileri topraklarından çıkarmak için mücadelesini sürdüreceğini" ifade etti.

Batı Şeria sakinlerine İsrail'e karşı direniş eylemlerini artırmaları çağrısında bulunan Hamas, "direniş seçeneğinin Filistin halkının haklarını korumaya, esirleri özgürlüklerine kavuşturmaya ve Mescid-i Aksa’yı işgalden kurtarmaya gücünün yettiğini" belirtti.

Filistin’deki silahlı gruplardan Direniş Komiteleri, 'İsrail güçlerinin Kudüs ve Cenin’de işlediği cinayetlerin Filistin halkının topraklarından süpürüp atana kadar direnişini sürdürme iradesini kıramayacağını' söyledi.

Filistin Yönetimi’nin İsrail'in güçleriyle yaptığı güvenlik koordinasyonunu eleştiren Direniş Komiteleri, "Tel Aviv'in cinayetlerine son vermek için intifadanın zamanı geldiğini" kaydetti.

Halk Cephesi de İsrail güçlerinin baskınlarının ve cinayetlerinin Filistinlilerin birlik ve beraberliğini gerektirdiğini söyleyerek, tüm Filistin boyunca 'işgale karşı mücadele' aşamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi, İsrail güçlerinin 'cinayetlerinin bedelini ödeyeceğini' ifade ederken, Demokratik Cephe de "öldürülenlerin kendisi için can verdikleri davanın vicdanlarda yaşamaya devam edeceğini" belirtti.