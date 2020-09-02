Hamas'tan İsrail'e ateşkes anlaşmasını uygulaması için 2 ay süre

Katar'ın arabuluculuğuyla Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından El Aksa televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, İsrail'e daha önce varılan ateşkes anlaşmasını hayata geçirmesi ve Gazze için projeleri hayata geçirmesi için 2 ay süre verdiklerini söyledi.

Daha önce varılan anlaşmanın Gazze'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesini de kapsadığına işaret eden Hayye, İsrail'in bunları yerine getirmemesi halinde yanan balonlar veya diğer direniş biçimleri göndererek Tel Aviv yönetimine yeniden baskı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hayye, Mısır'ın daha önce İsrail ile müzakerelerde arabuluculuk yaptığını ve bu alanda çok çaba sarf ettiğini belirterek, İsrail'in Gazze'deki direniş güçlerinin taleplerini yerine getirememe konusundaki uzlaşmaz tavrı nedeniyle bu çabaların sonuçsuz kaldığına işaret etti. .

Son olarak Hayye, önceki gün Katar'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes kapsamında İsrail ile yeni bir anlaşma yapmadıklarını belirterek, sadece İsrail'e baskı uyguladıklarını ve daha önce varılan anlaşmayı uygulamaya zorladıklarını belirtti.

Alevli balonlar göndererek İsrail'i anlaşmayı uygulamaya zorladıklarını söyleyen Hayye, "İsrail'e bir bedel ödemeyeceğiz. Ödemesi gereken İsrail. Silahlarımızla haklarımızı geri alıyoruz." Dedi. dedim.

Anlaşmayla ilgili bilgi veren Hayye, Gazze'deki bazı projelerin hayata geçirilmesi için Katar'ın daha önce sağladığı 17 milyon dolarlık yardımın 30 milyon dolara çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Hayye, Katar'ın yapacağı nakdi yardımın memur maaşlarına, küçük ölçekli projelere, yoksul ailelere ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) muzdarip ailelere aktarılacağını kaydetti.

Hayye, Filistinli grupların liderlerinin Filistin meselesini tasfiye etme girişimlerine karşı birlik mesajı vermek için Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki ayrı görüşme yapacaklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin önümüzdeki Perşembe yapılacak toplantıya katılmak üzere Beyrut'a gideceğini belirten Hayye, Filistin Kurtuluş Örgütü'nde (FKÖ) tüm Filistinlileri kapsayacak bir revizyon beklediklerini söyledi.

BAE ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına atıfta bulunan Hayye, Abu Dabi yönetiminden kararından vazgeçmesini istedi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, önceki gün Katar Gazze'yi Yeniden Yapılanma Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çalışmaları sonucunda İsrail'le ateşkese ulaşıldığını duyurdu.