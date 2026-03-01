Hamaney’in intikamı alınıyor: İran füzeleri Tel Aviv’i cehenneme çevirdi!

Kendi devlet televizyonları KAN üzerinden "Müzakereler sadece zaman kazanmak için bir aldatmacaydı" diyerek kahpeliğini tescilleyen İsrail, bu kez sert kayaya çarptı. Manevi lider Hamaney’in şehadeti sonrası intikam yemini eden İran ordusu, Siyonist işgal altındaki topraklara balistik füze yağdırdı.

Tel Aviv’de Siyonist panik: Şehir alevlere teslim!

Gelen görüntüler, katil İsrail’in sözde yenilmezlik efsanesinin nasıl yerle bir olduğunu gözler önüne seriyor. Gece karanlığını yırtan füzeler, Tel Aviv’in göbeğindeki stratejik noktaları ve askeri yerleşkeleri vurdu. Şehrin semaları patlamalarla aydınlanırken, siyonist yerleşimciler panik içinde sığınaklara kaçıştı.

Binalar harabeye döndü: Görüntülerde çok katlı binaların füze darbeleriyle ağır hasar aldığı, beton yığınlarının yollara savrulduğu görülüyor.

Araçlar kül oldu: Saldırı sonrası caddelerde park halindeki onlarca araç alevler içinde kalarak demir yığınına dönüştü.

Saldırı sonrası caddelerde park halindeki onlarca araç alevler içinde kalarak demir yığınına dönüştü. İtfaiye ve kurtarma ekipleri çaresiz: Şehrin dört bir yanından yükselen alevlere müdahale etmekte zorlanan siyonist ekipler, büyük bir şok yaşıyor.

ABD ve İsrail’in kirli planı çöktü

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu’nun haftalar öncesinden planladığı ve "Tahran yönetimine ciddi zarar vermek" amacıyla başlattığı operasyon, bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdi. Trump’ın "Müzakerelerde anlaşmaya yakındık" sözlerinin bir aldatmaca olduğunun bizzat İsrail kaynaklarınca itiraf edilmesi, şer ittifakının gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

İslam coğrafyasında intikam feryatları

İran’ın 24 eyaletini hedef alan ve İran Kızılayı’na göre 201 masumun kanına giren katil sürüleri, şimdi kendi başkentlerinde yanan ateşin korkusunu yaşıyor. İran ordusu sadece Tel Aviv’i değil; Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini de kamikaze İHA’lar ve füzelerle hedef alarak bölgedeki emperyalist kuşatmaya ağır darbe vurdu.