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Ham çelik üretimi azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 19,9 milyon ton oldu- Ham çelik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 2,9 milyon tona geriledi

05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
Ham çelik üretimi azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 19,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 2,9 milyon ton oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise üretim yüzde 10,2 azalışla 19,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

- Çelik ihracatında artış

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı temmuzda miktar bazında yüzde 5,7 artışla 1,9 milyon ton olurken, fiyatlardaki düşüş sebebiyle değer bazında ise yüzde 4,5 azalışla 1,4 milyar dolara geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 13,5 artarak 13,1 milyon tona, değer bazında da yüzde 0,7 yükselerek 9,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 7,8 azalışla 1,1 milyon tona, değerde yüzde 16,3 gerileyerek 890 milyon dolara düştü.

Yılın 7 ayı değerlendirildiğinde de ithalat, tüketimdeki daralmaya bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 30,1 azalışla 6,9 milyon ton, değer yönünden yüzde 30,9 azalışla 5,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret dengesi açısından geçen yılın 7 ayında çelikte yüzde 115 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 167 seviyesine yükseldi.

- Çin ve Hindistan'da çelik üretimi arttı

TÇÜD açıklamasında, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneğinin istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, dünya ham çelik üretimi, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 1,7 artışla 154 milyon ton, yılın 7 ayında ise yüzde 4,6 artışla, 1,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 577,1 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 4,6 artışla 66,2 milyon ton oldu.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke arasında Vietnam, ocak-temmuz döneminde yüzde 57,1 oranıyla en yüksek üretim artışı sağlayan ülke olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:09
  1. ham çelik üretimi
  2. ocak-temmuz dönemi
  3. TÇÜD

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