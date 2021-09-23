Haluk Levent’ten flaş itiraf: Hata yaptım

, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir programına konuk oldu. Son dönemde sivil toplum çalışmalarıyla dikkat çeken Levent, sosyal medyada gündem olan tweeti hakkında konuştu.



Haluk Levent, 28 Ağustos'ta "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. AKBP üyeliğim devam edecek. AHBAP'TA altı yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1.5 yıl daha katlanacaksınız bana" mesajını paylaşmıştı.

Fatih Altaylı'nın sorusunu yanıtlayan ünlü müzisyen, AHBAP Derneği'ndeki başkanlık görevini bırakıp, önümüzdeki yıl yurt dışına taşınacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalara açıklık getirdi.



"Twette hata yaptığımı düşünüyorum. Algı olarak böyle anlaşılıyor. Ben de bir insanım, eksik yazabilirim. Yıllar önce söylemiştim, o dönemdeki tweetlerde var..."



"Londra'da müzisyen arkadaşım var; Nicky Brown. Madonna'nın, Tom Jones'un sahne direktörlüğünü yapmış, kilise korosuyla işler yapan bir müzisyen..."



"Ben de Orta Doğu'daki çocuklar için, savaştan bir şekilde yara almış, hayatları darmadağın olmuş çocuklar için şarkı yazmıştım, Arapça bir şarkı..."



"Bu şarkının gerçek bir hikayesi var, Suriye'de bir aile paramparça oluyor. Bunu bütün dünyaya kilise korosu ve Hollanda'da rap söyleyen bir arkadaşımla beraber yapacaktık..."

"Bu skandal olurdu"

"Bir türlü olmadı. 'Şimbi ben AHBAP'tayım gelemem' dedim. Arkadaşım 'Gelecek yıl kış gibi nasıl olur?' dedi, 'Harika olur' cevabını verdim. Kötü bir niyet olsa, 'AHBAP'tan ayrılıyorum' desem skandal olurdu..."



"1.5 yıl sonra müzik işleri için Avrupa'ya taşınıp, orada biraz çalışmam gerekecek. Tabii ki Türkiye'ye döneceğim. Zaten 'AHBAP Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalacağım' diyorum."