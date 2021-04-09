Halktan tokat yiyen muhalefetten 'darbe bildirisini' yumuşatma operasyonu!
104 darbe yanlısı emekli amiralin gece yarısı yayınladığı skandal bildiri ile ilgili solak kesim ‘yumuşatma’ operasyonlarına başladı. Emekli amiral Semih Çetin, skandal bildiriden amirallerin haberinin olmadığını iddia edecek kadar ileri gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamasının ardından 104 vesayet sevdalısı emekli amiralin yayımladığı skandal bildiriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bildiriye imza atan başka isimlere tepkisi nedeniyle imzasını koymadığını belirten emekli amiral Semih Çetin, alçak bildiriden amirallerin haberi yoktu algısı oluşturma çalıştı.
Çetin, kamuoyunun tepkisi sonrası yumuşatılmaya çalışılan küstah bildiriyle ilgili Halk Tv’de katıldığı programda, WhatsApp grubuna gelen metnin tarihinin 6 Nisan 2021 olduğunu iddia etti.
Bildiriye imza atan bir emekli amiralin söz konusu metinde değişiklikle “Yüce Türk Milletine” ifadesinin eklenerek 3 Nisan 2021 saat 22.50’de onaya sunulduğunusöyleyen Çetin. Söz konusu metinin Veryansın TV'de ise saat 22.54’te yayımlandığını belirtti.
Çetin, “Özetle belgenin bana gönderildiği zaman 3 Nisan 2021 saat 10.44. Yüce Türk Milletine ifadesi yok, yayınlanma tarihi 06 Nisan 2021. Bunun üzerine tarih, başlık değiştirilerek gruba onay için gönderilmesi 3 Nisan 2021 saat 22.50. Veryansın TV'de yayın saati 22.54. Hıza bakın" ifadelerini kullandı.
Darbe sevdalılarının skandal bildiriye halk tarafından gösterilen sert reaksiyon sonrası geri adım atarak alçak bildiriyi yumuşatmaya çalışması dikkat çekti.